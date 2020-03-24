24.03.2020 - 00:03 |
‘Online randevu’ dönemi
Türkiye’yi de etkisi altına alan corona virüs, yerel yönetimleri de olumsuz etkiledi.
Devam etmesi gereken hizmetleri yerine getirmek için gün içinde belediyede olan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de zorunlu haller dışında ziyaretçi kabulüne son verdi, online randevu sistemine geçti. Acil durumlarda hem vatandaşlarla hem de bürokratlarla internet üzerinden görüntülü görüşme sağlayan Başkan Engin, tedbiri elden bırakmamamız konusunda vatandaşları uyardı. Başkan Engin, “Zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Virüse karşı alınan tedbirleri en üst seviyede uygulamalı, hem kendimizi hem yakınlarımızı korumalıyız. Zorunlu olmadıkça belediye içindeki görüşmeleri de askıya aldık. Acil bir durum olduğunda online, görüntülü görüşme de yapabiliyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça evimizde kalalım ve kurallara uyalım” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.