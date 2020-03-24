‘Online randevu’ dönemi

Devam etmesi gereken hizmetleri yerine getirmek için gün içinde belediyede olan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de zorunlu haller dışında ziyaretçi kabulüne son verdi, online randevu sistemine geçti. Acil durumlarda hem vatandaşlarla hem de bürokratlarla internet üzerinden görüntülü görüşme sağlayan Başkan Engin, tedbiri elden bırakmamamız konusunda vatandaşları uyardı. Başkan Engin, “Zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Virüse karşı alınan tedbirleri en üst seviyede uygulamalı, hem kendimizi hem yakınlarımızı korumalıyız. Zorunlu olmadıkça belediye içindeki görüşmeleri de askıya aldık. Acil bir durum olduğunda online, görüntülü görüşme de yapabiliyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça evimizde kalalım ve kurallara uyalım” dedi.