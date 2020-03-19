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    19.03.2020 - 07:00 |

    Online sistemi devreye aldılar

    Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, 500 öğretmen ve 4 bin 500 öğrenciyle başlayan online eğitimin başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

    Online sistemi devreye aldılar

    Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, 500 öğretmen ve 4 bin 500 öğrenciyle başlayan online eğitimin başarıyla sürdürüldüğünü söyledi. Uzaktan eğitimle ilgili olarak Temmuz ayından bu yana sürdürülen hazırlıkların tamamlandığını ve deneme yayınlarının yapıldığını belirten Özkaya, “Deneme yayınlarımızla ilgili olarak çalıştığımız sırada okulların tatil edilmesi bir tesadüf oldu. 500 öğretmen ve 4 bin 500 öğrencimizle online eğitime 16 Mart Pazartesi gününden itibaren başladık” dedi. Özkaya; akıllı tahtada, dijital veri stüdyosu ya da öğretmenlerin evlerine kurulan yazılım sistemleriyle, öğrencilerin öğretmenleriyle anında iletişime geçerek derslerini yapabildiğini, videoyu kaydederek tekrar yapabildiklerini dile getirdi.

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