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    21.03.2020 - 00:05 |

    Online Siyaset Akademisi

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 19. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi derslerinin katılımcılara online olarak verileceğini açıkladı.

    Online Siyaset Akademisi

    Derslere mart ayı başında başladıklarını, akademinin 3’ncü haftasında koronavirüs nedeniyle ara verdiklerini ifade eden Dağ, “Dört dersimiz online olarak yapılıyordu, geri kalan 16 dersimizi de yine aynı sistem üzerinden online şekilde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Katılımcılar, verilen kullanıcı adı ve şifreleriyle dersleri takip edebilir. Biz de süreci ve katılımları aynı şekilde takip edeceğiz. Soruları olanlar, il koordinatörlerimiz ve il Ar-Ge başkanlarımızla iletişime geçebilir” dedi. l AA

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