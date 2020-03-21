Online Siyaset Akademisi

Derslere mart ayı başında başladıklarını, akademinin 3’ncü haftasında koronavirüs nedeniyle ara verdiklerini ifade eden Dağ, “Dört dersimiz online olarak yapılıyordu, geri kalan 16 dersimizi de yine aynı sistem üzerinden online şekilde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Katılımcılar, verilen kullanıcı adı ve şifreleriyle dersleri takip edebilir. Biz de süreci ve katılımları aynı şekilde takip edeceğiz. Soruları olanlar, il koordinatörlerimiz ve il Ar-Ge başkanlarımızla iletişime geçebilir” dedi. l AA