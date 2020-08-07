Online tanıtımda ziyaretçi rekoru

Bahçeşehir Üniversitesi, online üniversite tanıtımında ziyaretçi rekoru kırdı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın açıklanmasıyla birlikte 300 bini aşkın ziyaretçiye sanal ortamda ev sahipliği yaptıklarını belirten üniversite yetkilileri, 1.5 milyona yakın web sitesi görüntülemesinin de yapıldığını kaydetti. Aday öğrenciler, en çok mühendislik ve doğa bilimleri, iktisadi, idari ve sosyal bilimler, iletişim ve diş hekimliği fakültelerini ziyaret etti.

Sanal tur, üniversitenin her noktasının gezilip, merak edilen tüm soruların cevaplanmasına olanak tanıdı. Türkiye dışında farklı ülkelerde yaşayan öğrencilerin de siteyi ziyaret etme oranlarındaki artış dikkat çekti. Bahçeşehir Üniversitesi’nin raporuna göre, en çok Almanya, ABD ve Azerbaycan’dan online ziyaretçi geldi.