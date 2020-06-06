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    HaberlerEge Haberleri Online Tercih Fuarı’nda öğrencilerin DEÜ ilgisi
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    06.06.2020 - 00:05 |

    Online Tercih Fuarı’nda öğrencilerin DEÜ ilgisi

    Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Online Tercih Fuarı’ndaki standı 4 bin ziyaretçiyi ağırladı.

    Online Tercih Fuarı’nda öğrencilerin DEÜ ilgisi

    Akademik ve idari personel binden fazla görüşme gerçekleştirdi. 20 bin ziyaretçinin kayıt yaptırdığı fuarda Dokuz Eylül Üniversitesi, 29 üniversite arasında en çok ziyaret edilenler arasında yer aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yeni mensuplarını beklediğini belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, şöyle konuştu:

    Sayısız imkân

    “Son iki yıl içinde biri İzmir’in ilk ve tek Veteriner Fakültesi, diğeri Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere iki yeni fakülteyi hayata geçirdik. Türkiye’de bünyesinde hem konservatuvar hem de Güzel Sanatlar Fakültesi barındıran az sayıdaki üniversiteden biri olan kurumumuzda, Türkiye’deki ilk ve tek Translasyonel Onkoloji Servisi’ni kurduk. Teknopark ile inovatif girişimlere imkân sağlayan üniversitemiz YÖK’ün uluslararasılaşma hedeflerinde pilot seçildi. Sunduğumuz kaliteli eğitimin yanı sıra çok sayıda kütüphanemiz, araştırma ve bilgisayar laboratuvarlarımızı öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz.”

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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