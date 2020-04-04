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    04.04.2020 - 00:03 |

    Online yoga

    Online yoga

    Salgın nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar, hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan rahatlamak amacıyla yogaya yöneldi.

    İzmir’de stüdyodaki eğitimlere ara vererek, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlar ve görüntülü bağlantılarla online eğitime geçen yoga eğitmeni Görkem Yaman Şahin, “Aslında hepimiz yaşam mücadelesi veriyoruz. Hepimizde farklı seviyelerde stres var ve yoga bunun için biçilmiş kaftan” diye konuştu. 

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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