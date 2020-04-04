Online yoga

Salgın nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar, hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan rahatlamak amacıyla yogaya yöneldi.

İzmir’de stüdyodaki eğitimlere ara vererek, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlar ve görüntülü bağlantılarla online eğitime geçen yoga eğitmeni Görkem Yaman Şahin, “Aslında hepimiz yaşam mücadelesi veriyoruz. Hepimizde farklı seviyelerde stres var ve yoga bunun için biçilmiş kaftan” diye konuştu.