Online zirve

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, üniversite gençleriyle internet üzerinden bir araya geldi. Gençlerin, mesleki tecrübeleri, pandemi süreci yönetimi ve kente ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Kılıç, “Tarık Akan Gençlik Merkezimizin yakınında Gençlik Kütüphanesi projesini hayata geçireceğiz. Bu kütüphane, rahat rahat ders çalışabileceğiniz, 24 saat açık, geniş içerikli olacak. Geceleri sizlere ücretsiz çorba servisi yapacağız. Sabaha kadar hizmet verecek” dedi.