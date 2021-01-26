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    HaberlerEge Haberleri Önlüğü giydi tezgâha geçti
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    26.01.2021 - 00:06 |

    Önlüğü giydi tezgâha geçti

    Önlüğü giydi tezgâha geçti

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, geçtiğimiz yıl karakılçık buğdayı tohumundan 60 çiftçiye ortalama 50 kilogram dağıttı, daha sonrada mahsulü satın aldı. Çeşme Belediyesi, her gün halk ekmek fırınında 100 karakılçık buğdayından ekmek üretmeye başladı. Başkan Ekrem Oran, belediyeye ait fırına gitti, ilk karakılçık ekmeğini üretti. Çok mutlu olduğunu belirten Başkan Oran, “Bu yıl 150 ton karakılçık buğdayını üreticimizden aldık. Bu yıl 90 kişiye tohum verdik. Şimdi her gün fırınımızda 100 ekmek üretiliyor. Sadece ilçemizde satılıyor. Kokusu, tadı enfes” dedi.

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