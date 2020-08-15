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    HaberlerEge Haberleri Önlük ve havlu
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    15.08.2020 - 00:02 |

    Önlük ve havlu

    Çeşme Belediyesi, virüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine kapatılarak tekrar hizmete başlayan kuaför, berber ve güzellik merkezlerine tek kullanımlık önlük ve havlu dağıttı.

    Önlük ve havlu

    Başkan M. Ekrem Oran, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çeşme’de milyonları ağırlıyoruz. İlçemizdeki tüm işletmelerimize tek kullanımlık önlük ve havlu hediye ettik. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle kuralları gözardı etmeden uymalarını istiyoruz” diye konuştu.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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