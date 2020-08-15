Başkan M. Ekrem Oran, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çeşme’de milyonları ağırlıyoruz. İlçemizdeki tüm işletmelerimize tek kullanımlık önlük ve havlu hediye ettik. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle kuralları gözardı etmeden uymalarını istiyoruz” diye konuştu.