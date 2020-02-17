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    HaberlerEge Haberleri ‘Önümüze güvenle bakacağız’
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    17.02.2020 - 00:00 |

    ‘Önümüze güvenle bakacağız’

    Eskişehirspor’u 3-1 yenen Ekol Göz Menemenspor kendine geldi.

    ‘Önümüze güvenle bakacağız’

    Son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak taraftarını üzen sarı lacivertliler, Eskişehirspor’a karşı kazanarak üst sıralar için yeniden umutlandı. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Akhisarspor’a karşı 2-0 yenik duruma düştük ama pes etmedik. Bu geri dönüş bize moral vemişti. Eskişehirspor karşısında da pozitif futbolumuzu sürdürdük ve bu kez kazandık” dedi.

    ‘Sıkıntıları aştık’

    Laleci, “Aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Son 5 maçta da kötü futbol sergilememiştik ancak bir türlü yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Sıkıntılı sürecin geride kaldığına inanıyorum. Bundan sonra önümüze daha güvenli bakacağız” dedi.

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