‘Önünüzde engel yok’

15 bin lira sermaye ile 2018 yılında başladığı işini, kısa sürede büyüten Öztürkkan, 20 kişiye istihdam sağlıyor. Öztürkkan, ailesiyle birlikte çalışmaya başladıktan sonra plastik enjeksiyon işinin kazancını da kısa sürede 10 katına çıkarttıklarını ifade etti. Daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen Öztürkkan hemcinslerine de çağrıda bulundu, “Çalışmaktan, yorulmaktan korkmayın. Önünüzde hiçbir şeyi engel olarak görmeyin” dedi. l DHA