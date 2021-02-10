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    HaberlerEge Haberleri ‘Önünüzde engel yok’
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    10.02.2021 - 00:04 |

    ‘Önünüzde engel yok’

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Naciye Öztürkkan (24), ağabeyi Semih Öztürkkan’ın (30) desteğiyle Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde işletme kurdu.

    ‘Önünüzde engel yok’

    15 bin lira sermaye ile 2018 yılında başladığı işini, kısa sürede büyüten Öztürkkan, 20 kişiye istihdam sağlıyor. Öztürkkan, ailesiyle birlikte çalışmaya başladıktan sonra plastik enjeksiyon işinin kazancını da kısa sürede 10 katına çıkarttıklarını ifade etti. Daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen Öztürkkan hemcinslerine de çağrıda bulundu, “Çalışmaktan, yorulmaktan korkmayın. Önünüzde hiçbir şeyi engel olarak görmeyin” dedi. l DHA

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