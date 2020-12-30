Çevrimiçi toplantıya katılan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Gurur duyduğumuz fakültemizin HEPDAK akreditasyonu ile elde ettiği kazanım ve katkılarının, sürdürülebilir hedeflerin belirlenmesinde Rektörlüğümüze referans noktaları olacağını düşünüyoruz” dedi. Eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik her çalışmayı önemsediklerini belirten Hotar, “Bu noktada akreditasyon belgemizi başarıyla almak bizim onur belgemiz olacak. Bu yolda taahhüt ettiğimiz her şeyi yerine getirmek gerekiyor. Çünkü buradaki esas mesele, akreditasyon belgesini başarıyla alabilmek kadar durum tespitinin de detaylı şekilde yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.