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    HaberlerEge Haberleri Onur Mahallesi’ne yeni taziye evi geliyor
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    29.08.2020 - 00:02 |

    Onur Mahallesi’ne yeni taziye evi geliyor

    Bayraklı Belediyesi, ilçeye yeni bir taziyeevi daha kazandırıyor.

    Onur Mahallesi’ne yeni taziye evi geliyor

    Onur Mahallesi’nde inşaatı süren taziye evinde çalışmalar son aşamaya geldi. İki katlı olarak tasarlanan taziyeevinin içinde içinde mutfak, çay ocağı, benmari, kadın-erkek tuvaletleri ve depo bulunuyor. 100 kişi kapasiteli taziyeevine ayrıca bölgede yaşayan vatandaşların istekleri doğrultusunda sedir oturma grupları yerleştirilecek. Son çalışmaları inceleyen Başkan Serdar Sandal, “İmkanlarımız dahilinde ihtiyaçlara yanıt verebilecek, modern ve donanımlı tesisler açmayı planlıyoruz” dedi.

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