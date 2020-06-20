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    HaberlerEge Haberleri Onuralp’ten Pınar KSK’ye ihtar
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    20.06.2020 - 00:00 |

    Onuralp’ten Pınar KSK’ye ihtar

    ING Basketbol Süper Ligi’nde kadroyu büyük oranda koruma hedefiyle iç transfer görüşmelerini sürdüren Pınar Karşıyaka’da kısa forvet Onuralp Bitim’in ücretini tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe Basketbol Federasyonu kanalıyla ihtar çektiği öğrenildi.

    Onuralp’ten Pınar KSK’ye ihtar

    Sezon başında geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes’ten kadroya katılan 21 yaşındaki oyuncu, koronavirüs salgını yüzünden 3 ay erken noktalanan ligde 4.6 sayı, 1.7 ribaund ortalamaları tutturdu. Karşıyaka’nın eski oyuncularından Mustafa Kemal Bitim’in de oğlu olan Onuralp, yeşil kırmızılı formayla All-Star 2020’de smaç şampiyonluğu yaşadı. Daha önce maaşlarını alamadığı için sözleşmesini FIBA kanalıyla tek taraflı fesheden Crocker, Unics Kazan’a transfer olan Morgan ve kadroda düşünülmeyen Triche ile yolların ayrıldığı Pınar Karşıyaka, Nusret ve Yunus ile sözleşme yenileyip Metecan, Taylor ve M’Baye’yle ise prensipte anlaşmıştı.

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