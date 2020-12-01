Oran’dan sevindiren destekler

Çeşme Belediyesi, tüm imkanlarınseferber edip üreticinin yanında yer almayı sürdürüyor. Başkan Ekrem Oran; ÇeAlaçatı, Ilıca, Dalyan, Çiftlikköy, Ildır başta olmak üzere birçok Balık Kooperatifi’nden haftalık 200 kilogram civarında deniz ürünü alınıp belediyeye ait tesislerde değerlendirilmesini istedi.

Sakız ve Kaçeli Koyunu, Karakılçık Buğdayı, Sakız Enginarı gibi nesli tolan yerel değerlerin yaşaması için projeleri de hayata geçiren Oran, Çeşme Kadın Kooperatifi’nden de (ÇEŞKA) içli köfte, sarma gibi el emeği ürünleri belediye kafelerinde satışa sundu.

Tarım ve hayvancılık alanında üreticiyi desteklemek adına sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerin devam edeceğini belirten Oran, “Sürdürülebilir tarım, sağlıklı gıda üretimi, yerel değerlerin korunması ve tüm bu zenginliklerimizin gelecek nesillere aktarılması için gereken ne ise onu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.