Ören’in değeri artıyor

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Ören Mahallesi’ni ziyaret edip esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Sıkıntıları dinleyip talepleri tek tek not alan Tokat, yaz için hazırlanan plajları da inceledi. Ören’in hak ettiği değeri bulması adına ciddi yatırımlar gerçekleştirecekleri dile getiren Tokat, “Sezonun 12 ay boyunca sürmesi adına Ören’i spor merkezi yapmayı hedefliyoruz. Eşsiz doğası, denizi ve paraşüt sporuna uygunluğuyla Ören’i geliştirmek ve koruma adına yatırımlarımız sürecek dedi.