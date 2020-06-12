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    HaberlerEge Haberleri Ören’in değeri artıyor
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    12.06.2020 - 00:02 |

    Ören’in değeri artıyor

    Ören’in değeri artıyor

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Ören Mahallesi’ni ziyaret edip esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Sıkıntıları dinleyip talepleri tek tek not alan Tokat, yaz için hazırlanan plajları da inceledi. Ören’in hak ettiği değeri bulması adına ciddi yatırımlar gerçekleştirecekleri dile getiren Tokat, “Sezonun 12 ay boyunca sürmesi adına Ören’i spor merkezi yapmayı hedefliyoruz. Eşsiz doğası, denizi ve paraşüt sporuna uygunluğuyla Ören’i geliştirmek ve koruma adına yatırımlarımız sürecek dedi.

    Yangında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardıMuğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki iki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Karaova Mahallesi 201. Sokak'taki bir evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi
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