BİST1.5650.53EURO9.060.04USD7.460.03ALTIN441.53-0.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ören’in, gelecek 30 yılı planlanıyor
    ABONE OL
    20.01.2021 - 00:03 |

    Ören’in, gelecek 30 yılı planlanıyor

    Milas’ın Ören Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan kanalizasyon projesi kapsamında, hat inşaatı ve atıksu arıtma tesisi hayata geçirilecek.

    Ören’in, gelecek 30 yılı planlanıyor

    MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya ile birlikte proje hakkında bilgi veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Ören Mahallesi modern bir altyapıya kavuşuyor. Atık sulardan kaynaklanan çevresel kirliliğin kalıcı olarak bertarafı sağlanacak. Halkımız, sürdürülebilir bir çevrede, tertemiz bir denizin kıyısında yaşayacak. Proje, 2054 yılına kadar dayanacak şekilde ve 25 bin kişilik nüfüsa göre planlandı” dedi.

    Toplantıda, Milas Arıtma Tesisi’nin kapasite artışı ve karbon tesisinin ilavesi hakkında da istişara yapıldı. Ayrıca Akgedik Barajı’ndan Milas ve Beçin’e içme suyu sağlanmasında sona yaklaşıldığı belirtildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haber: Koronavirüste son tablo paylaşıldı! Dikkat çeken rakamlar...

    Son dakika haber: Koronavirüste son tablo paylaşıldı! Dikkat çeken rakamlar...

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

    İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

    İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

    Bodrum'da yangın paniği! Küle döndü

    Bodrum'da yangın paniği! Küle döndü

    Sıradaki Haber