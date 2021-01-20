Ören’in, gelecek 30 yılı planlanıyor

MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya ile birlikte proje hakkında bilgi veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Ören Mahallesi modern bir altyapıya kavuşuyor. Atık sulardan kaynaklanan çevresel kirliliğin kalıcı olarak bertarafı sağlanacak. Halkımız, sürdürülebilir bir çevrede, tertemiz bir denizin kıyısında yaşayacak. Proje, 2054 yılına kadar dayanacak şekilde ve 25 bin kişilik nüfüsa göre planlandı” dedi.

Toplantıda, Milas Arıtma Tesisi’nin kapasite artışı ve karbon tesisinin ilavesi hakkında da istişara yapıldı. Ayrıca Akgedik Barajı’ndan Milas ve Beçin’e içme suyu sağlanmasında sona yaklaşıldığı belirtildi.