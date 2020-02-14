14.02.2020 - 00:03 |
Organik ürünlerimiz BioFach Fuarı’nda
Ege İhracatçı Birlikleri, dünyanın en büyük organik gıda ve doğal ürünler fuarı olan, Almanya’da bu yıl 30. kez düzenlenen BioFach Fuarı’nda yer aldı.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatörü Jak Eskinazi, 1998’den bu yana Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Eskinazi, “Dünyadaki organik üreticilerin sayısına baktığımızda Türkiye Avrupa’da birinci, dünyada sekizinci sırada” şeklinde konuştu.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.