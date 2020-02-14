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    HaberlerEge Haberleri Organik ürünlerimiz BioFach Fuarı’nda
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    14.02.2020 - 00:03 |

    Organik ürünlerimiz BioFach Fuarı’nda

    Ege İhracatçı Birlikleri, dünyanın en büyük organik gıda ve doğal ürünler fuarı olan, Almanya’da bu yıl 30. kez düzenlenen BioFach Fuarı’nda yer aldı.

    Organik ürünlerimiz BioFach Fuarı’nda

    Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatörü Jak Eskinazi, 1998’den bu yana Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Eskinazi, “Dünyadaki organik üreticilerin sayısına baktığımızda Türkiye Avrupa’da birinci, dünyada sekizinci sırada” şeklinde konuştu.

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