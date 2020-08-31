Organizelerde ilk itfaiye Menderes’e

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in organize sanayi bölgelerine itfaiye merkezleri kurulmasına yönelik projesi kapsamında ilk temel Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde atıldı. Törende konuşan Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Özuslu, 2019’da orman yangınlarının dışında itfaiyenin kentte 11 bin 145 yangını başarıyla söndürdüğünü söyledi.

Mustafa Özuslu, İzmir’de yangın riski yönünden alınacak tedbir ve müdahalelerin daha kapsamlı yürütülmesi için çabaladıklarını söyledi. Bu protokollerin İzmir’de herkesi derinden sarsan orman yangınlarında, itfaiye hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla yapıldığını kaydeden Özuslu, şunları söyledi:

‘365 müdahale’

“İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türkiye’nin her yerinde gıptayla izlenen çok kıymetli çalışmalara imza atıyor. İtfaiyemiz, geçen yılki büyük yangında tecrübe ettiğimiz üzere ve İzmir’deki her yangında, canlarını ortaya koyarak önemli bir mücadele yürütüyor.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin teknik donanıma, profesyonel ve etkin mücadele gücü, tecrübesi ve başarıları ile göz dolduran bir itfaiyeye sahip olduğunu söyleyen Mustafa Özuslu, yangınlara ilişkin bazı veriler de paylaştı. Özuslu, “2019 yılında orman yangınları haricinde kent içindeki konut, fabrika, işyeri gibi yangınlarla birlikte 11 bin 145 yangın, itfaiyemizin başarılı çalışmaları ile söndürüldü. Bu yıl da maalesef orman yangınları ile karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz kurban bayramında beş gün içerisinde ateş savaşçılarımız 365 adet yangına müdahale etti” diye konuştu.