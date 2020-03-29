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    29.03.2020 - 00:03 |

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    Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, koronavirüs salgınına karşı belediye olarak önlemlerini aldıklarını, dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

    Örgü zamanı

    Özçınar, evde olduğu süreçte yeni doğan yeğeni için battaniye ördüğünü söyledi, “Evde kalmamız gereken bu süreçte çok fazla sosyal medya, televizyon izlemek de iyi değil. Her şeyi uygun zaman dilimlerinde yapmak gerekiyor. Ben de zorunlu olmadıkça evden çıkmadığım bu süreçte, yeni doğan bebeğimize bir battaniye örmek istedim. Benim içinde değişiklik oldu. ‘Başkanım bize de kazak örer misiniz?’ diye dönüşler aldım. Hatta örneğini bile merak ederek soranlar oldu. Bu da moral ve motivasyona ihtiyacımız olan bu günlerde güzel bir anı olarak kaldı” dedi.

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