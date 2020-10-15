‘Örgütlenme hızını artıracağız’

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görevli 22 il başkanını Başkent’te gerekleşen toplantıda ağırladı. “İktidar Yürüyüşü Toplantısı” adı altında gerçekleşen buluşmada yönetimce her il için ayrı hazırlanan özel dosyalar başkanlara teslim edildi. Salıcı, “İlk defa Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları özel bir toplantıda bir araya gelmiş oldu. Farklı gerekçelerle doğuda partimizin oyu düşük kaldı. Bu oy oranını artık artırmalıyız. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra oluşan hava Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde de oldu. Oyumuzun düşük olduğu yerlerde bile partimiz adına fırsat penceresi açıldı. İstanbul’da bir demokrasi mücadelesi verdik. Artık bunun hasadını tüm Türkiye’den alma zamanı. Bölgede, partimizin üyesi bulunmayan bir tane dahi mahalle ve köy bırakmayacağız. CHP, Doğu ve Güneydoğu’daki örgütlenme hızını ve kapasitesini artıracak” diye konuştu. Tüm illerin masaya yatırıldığı toplantıya Genel Sekreter Selin Sayek Böke de katıldı.