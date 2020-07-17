Dokuz Eylül Üniversitesi düzenlediği paneline katılan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın FETÖ’yü 14 yaşından bu yana tanıdığını belirtti, “Bu örgütün temeli, riya ve yalan” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nce (DEÜ) düzenlenen ‘Dakika Dakika FETÖ’ paneline İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı. FETÖ’yü 14 yaşından bu yana tanıdığını ve 38 yıldır bu örgütle kavga ettiğini belirten Aşkın, “Kahramanca direnen, 251 şehidi rahmetle anıyorum” dedi.

DEÜ Rektörlük Binası 15 Temmuz Şehitler Salonu’ndaki programın moderatörlüğünü Dr. Füsun Çoban Döşkaya yaptı. İzmir Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ile Ağır Ceza Hakimi Sencer Levent, panele konuşmacı olarak katıldı.

‘Kimseyi tanımaz’

İzmir Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın da kahramanca direnen 251 şehidi rahmet andığını söyledi. FETÖ’yü henüz 14-15 yaşlarında, 1982 yılında akademide okuduğu dönemde tanıdığını anlatan Aşkın, yaklaşık 38 yıldır bu örgütle kavga ettiğini vurguladı.

Örgütün, küçük yaşta çocukları kendi saflarına katmak için uğraştığını ve ardından okullarda eğittiğini anlatan Aşkın, şöyle konuştu: “Örgüt, 25 Aralık 2013 tarihine kadar her alanda çok iyi hazırlık yapmış. 1980 darbesi, 28 Şubat süreci gibi olaylarda tek kazançlı çıkan bu örgüttür. Öyle bir yapılanması vardır ki, örgüt elemanı sorumlusu olduğu mahrem imam dışında başka kimseyi tanımaz. Bu örgütün temeli riya ve yalan. Ciddi tedbirleri olan, gizlenmek için yalan söyleyen bir örgüt.”