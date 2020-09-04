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    04.09.2020 - 00:00 |

    Orijinal yazmalar Aras’ta

    Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu, şair, yazar, eğitimci ve rehber Prof. Dr. Şadan Gökovalı, yıllardır özenle sakladığı orijinal el yazmalarını, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teslim etti.

    Orijinal yazmalar Aras’ta

    Balıkçı’nın manevi mirasını yaşatan, eserlerini ölümünden sonra yayımlayan ve tüm kitaplarına önsöz yazan Prof. Dr. Şadan Gökoavlı’yı evinde ziyaret eden Başkan Aras’a Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu da eşlik etti. Kıymetli belgelerin, Bodrum Deniz Müzesi’ndeki Halikarnas Balıkçısı arşivinde sergileneceğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Cevat Şakir Arboretumu da yapmak istiyoruz” diye konuştu.

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