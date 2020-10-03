Orkan, çınarlara moral kaynağı oldu

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında büyüklerimizi ziyaret etti. Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi’ne giderek sakinleriyle sohbet edip moral kaynağı olan Başkan Orkan, “Deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, örf, adet, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimiz, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir” dedi.