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    HaberlerEge Haberleri Orkan, sahaya indi...
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    18.02.2021 - 01:42 |

    Orkan, sahaya indi...

    Karesi Belediyesi, Balıkesir’i etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

    Orkan, sahaya indi...

    Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sahada görev başındaki ekipleri ziyaret etti, çalışmaları yerinde izledi. Kar yağışının sürekli olmasına rağmen ana arterleri açık tutmaya çalıştıklarını belirten Orkan, evlerinden çıkamayan, yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlara temel gıda paketleri dağıtıldığını söyledi.

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