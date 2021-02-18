Orkan, sahaya indi...

Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sahada görev başındaki ekipleri ziyaret etti, çalışmaları yerinde izledi. Kar yağışının sürekli olmasına rağmen ana arterleri açık tutmaya çalıştıklarını belirten Orkan, evlerinden çıkamayan, yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlara temel gıda paketleri dağıtıldığını söyledi.