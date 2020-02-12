Orman alanı beş yıl daha hizmette...

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Karşıyaka Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Örnekköy Mahallesi yakınlarındaki 400 dönümlük Türkiye’nin ilk ve tek orman eğitim alanı beş yıl daha hizmet vermeye devam edecek. Kaymakam Ali Rıza Çalışır, “Öğrenciler, aileleriyle haftasonlarında kamp yapma imkânı da bulacak” dedi. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de, çocuklarda orman sevgisi ve bilincinin oluşmasının en önemli yolunun eğitim olduğunu vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu da, eğitimde farkındalık oluşturduklarını söyledi.