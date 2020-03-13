Orman âşıkları

Ormancılık faaliyetleri ile ormancılığın gelişimine katkı sağlayanların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödüllendirildiği ‘OGM En’leri Ödül Töreni’ düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ödülleri takdim eden AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Türkiye’nin, orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu söyledi.

Yangın savaşçıları unutulmadı

2023 yılı hedefinin orman varlığını 23.4 milyon hektara çıkarmak olduğunu ifade eden Kırkpınar, “Bakanlığımız 2023 yılı sonuna kadar toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor. Çocuk ve gençlere orman sevgisi ve bilincini kazandırmak amacıyla da bugüne kadar 137 şehir ormanı kuruldu. Ödüllerle de çalışma arkadaşlarımızın motivasyonu artıyor” dedi.

Törende, Menemen yangınının içinde kalan arazöz operatörü ile Muğla-Dalaman yangınında kendilerinden 5-6 saat haber alınamayan ekip ödüle layık görüldü. Geleceğe Nefes kampanyasında Balıkesir’de diktiği ağaçlarla “En Küçük Geleceğe Nefes Gönüllüsü” seçilen iki yaşındaki Aylis Alpöz’e ödül verildi.