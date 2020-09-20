Orman koruyucularına alkış

Çöp toplama sporcuları yani ploggerlar, ormanlık alanlara atılan, güneşin ışınlarına maruz kalarak ısınan ve sıcaklığının 50 derecelere kadar yükselmesi sonucu mercek işlevi görerek yangına sebep olan cam şişeleri topluyor. Orman yangınlarının önüne geçilmesini sağlayan ploggerlar, spor yaparak doğayı ve çevreyi koruyor. İsveç’te ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan doğadan çöp toplama sporunu öğrencileriyle birlikte uygulayan Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Meriç Atasever, “Cam şişeler mercek görevi yapıp orman yangınlarını tetikliyor. Bir plogger, en az bir orman yangını önleyicisidir. Ormanlık alanlarda yürüyüş yapanları plugging yapmaya davet ediyorum. Plugging yapıldığında hem daha fazla kalori harcanır hem de eğil, kalk gibi hareketlerle eklem çalışır” dedi. l HANDE NAYMAN DHA