17.08.2020 - 00:02 |
‘Ormanlarımızı heba etmeyelim’
İzmir Milletvekili Bedri Serter, Çeşme’nin Ildırı Mahallesi’nde büyük mücadeleyle kontrol altına alınabilen, yaşam alanlarını da tehdit eden yangınla ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergeleri verdi.
Yangının nedeninin en kısa sürede netleştirilmesi gerektiğini belirten Serter, “Ormanlarımızı ve doğada yaşayan canlı hayvan türlerini hiçbir koşulda heba etmemeliyiz” dedi.