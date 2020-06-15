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    15.06.2020 - 00:03 |

    Örnek alınacak dayanışma

    Örnek alınacak dayanışma

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, ilçenin önemli bir gelir kaynağı olan kirazda, birlik ve beraberlikle pandemiye rağmen hasadın tamamlandığını belirtti. Desteklerinden dolayı İzmirliler ile Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür eden Karakayalı, “Üretici ve esnafımızın daha sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları için kiraz alım merkezlerini inşa ettik, mevcut olanları ise daha modern hale getirdik. Kemalpaşa’da kurulacak olan meyve kurutma ve işleme tesisi ile de kente büyük bir değer kazandıracağız. Şuan altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu projemizle meyvelerin değerini çok daha yukarılara çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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