‘Örnek belediyeyiz’

Saruhanlı Belediyesi’nin 2019 Yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi. Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısı, Başkan Zeki Bilgin’in başkanlığında yapıldı. Meclis üyelerine teşekkür eden Bilgin, elbirliğiyle Saruhanlı’ya güzel hizmetler kazandırmanın gayreti içinde olacaklarını belirtti. Bilgin, örnek bir belediye oluşturmanın gururu içinde olduklarını ifade etti.