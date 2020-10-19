Örnek davranış

ÇANAKKALE’de bir gırgır teknesinin sardalya avlamak için denize bıraktığı ağlardan, yaklaşık 15 ton küçük kupes balığı çıktı. Tonlarca balık, boylarının avlanma limitlerinin altında olduğunun anlaşılması üzerine yeniden doğal ortamına bırakıldı. Bu anlar teknedeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleşti. Balıkların hazne içerisinden denize salındığı anda bir kişinin, “Bir şey kalmadı, hepsi canlandı gitti” sözleri teknede yaşanan mutluluğu yansıttı.

Bırakmasak yem olacak

Yılmazlar-5 isimli teknenin kaptanı Erhan Çiftçi, “Kupes balıkları asgari boyda olmadıkları için aldığımız balıkları öldürmeden denize bırakıyoruz. Gönderdiğimiz takdirde bu balıklar yem fabrikalarına gidiyor ve üzülüyoruz” dedi. - DHA