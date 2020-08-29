‘Örnek destan yazıldı’

Büyükşehir Başkanı Gürün, “Anadolu topraklarını Türk Milleti için tekrar vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları dünya tarihini değiştirmiş, mazlum ülkelere örnek olacak bir destan yazmıştır. 30 Ağustos Türk Milleti için Atatürk demektir, bağımsızlık ve zafer demektir. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve özlemle bir kez daha anıyorum” şeklinde konuştu.