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    HaberlerEge Haberleri ‘Örnek destan yazıldı’
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    29.08.2020 - 00:02 |

    ‘Örnek destan yazıldı’

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Zafer Bayramı’nın 98. yılında bir kutlama mesajı yayımladı.

    ‘Örnek destan yazıldı’

    Büyükşehir Başkanı Gürün, “Anadolu topraklarını Türk Milleti için tekrar vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları dünya tarihini değiştirmiş, mazlum ülkelere örnek olacak bir destan yazmıştır. 30 Ağustos Türk Milleti için Atatürk demektir, bağımsızlık ve zafer demektir. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve özlemle bir kez daha anıyorum” şeklinde konuştu.

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