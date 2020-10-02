Örnek işbirliği

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) bir süre önce temelini attığı ve kendi alanında İzmir’de ilk, Türkiye’de ise dördüncü olan Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ne, iş dünyasından destek geldi. Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) projeye 12 milyon lira bağışta bulundu. İşbirliği için imzaları atmak üzere ALOSBİ Başkanı Haluk Tezcan ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ağırlayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Yapılan protokolle, belediyenin kurumumuza bağışladığı arsa ile başlayan proje, önemli bir maddi kaynağa kavuştu. Belediye de inşaattan ruhsat işlemlerine kadar her konuda yardımcı olacağına ilişkin iradesini ortaya koydu” dedi.

Öncelik insan hayatı

İki yıl içinde tamamlanması planlanan hastanenin kaba inşaatının tamamlanması ile birlikte hastanenin işletilmesine yönelik akademik ve idari çalışmaların başlatılacağı bilgisini veren Hotar, “Hastanemiz, aynı zamanda iş kazaları sonrası ortaya çıkan kritik zaman kayıplarını da önlemeyi hedefliyor çünkü bizim için öncelikte her zaman insan hayatı yer alıyor” diye konuştu.

İzmir’in, Ege’nin, Türkiye’nin ve hatta dünyanın sayılı hastanelerinden birinin Aliağa’da hayata geçeceğini belirten Tezcan ise, “Her şeyi devletten beklememek gerekir. Burada bir başarı öyküsü yazacağız” ifadelerini kullandı. Acar da, “Bu hastanenin ülkemizin önde gelen sanayi şehirlerinden Aliağa’da yapması bize büyük mutluluk ve onur veriyor” dedi.

Protokol kapsamında, Çaltılıdere Mahallesi’nde projelendirilen 201 yataklı hastanenin, 2021 haziran ayında bitirilmesi, 2022’nin ilk yarısında da hizmete girmesi hedefleniyor.