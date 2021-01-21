Örnek karar

Marmaris Belediyesi Meclisi tarafından 20 Eylül 1984 tarihinde oy birliği ile alınan kararla, 13 kırsal mahalle dahil olmak üzere kömür yakılması yasaklanmasına karar verildi. 37 yıldır kömür yakılmayan ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde havanın soğumasıyla ısınma ihtiyacı arttı. Kömür kullanımı şikayetlerin artması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. 3’er kişilik gruplar halinde ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede sivil ve resmi olmak üzere, saat 20.30’dan sonra araçlarla sokak aralarında devriyelerini sıklaştırıldı. Odun satışı yapılan işletmeler ile şüphelendikleri evlerde kontroller yapıldı. Bacaları aşırı tüten ve koku gelen apartman ile müstakil evlerin bahçelerinde kömür arandı, balkonlar kontrol edildi. Aşırı duman gelen binaların yöneticileri ile görüşülerek temizleme yapılması konusunda uyarıda bulunuldu. Geçtiğimiz hafta cuma gününden itibaren başlatılan denetimlerde kömür yakan ev ve apartmana rastlanılmadı. Mart ayına kadar rutin kontrollerin devam edileceği öğrenildi.



Dumanın nedeni naylon



37 yıldır devam eden bu kararın en güzel yasaklardan biri olduğunu söyleyen Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, “Genelde naylon tarzı şeyler yakıldığı için insanlarımız çıkan dumanı kömür zannediyor. Kömür yasağı sayesinde Marmaris’te 37 yıldır zehirlenme ve ölüm vakası yaşanmadı. Kömür yaktıkları tespit edilen kişi ve kişilere ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre 526 lira para cezası uygulanıyor. Marmaris’in temiz havasını korumak için yasağı titizlikle devam ettiriyoruz” dedi.