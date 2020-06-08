‘Örnek kişiliği, hâlâ bize yol gösteiyor’

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 7 Haziran 2019’da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ı andı. “Kendisini Denizli’ye, milletine ve ülkesine adayan Kazım Abimizi kaybetmenin acısı çok büyük” diyen Doğan, “Siyaset alanında dürüstlüğün, efendiliğin ve çalışkanlığın simgesiydi. Denizli’nin Ankara’daki güçlü sesi oldu. Sadece siyasetle de uğraşmadı. Denizli Kültür ve Eğitim Vakfı’nı kurdu, yoksul öğrencilere yurt yaptırıp burs verdi. Hem Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı’nı hem de Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği-Denizli Şube Başkanlığı yürüttü, birçok sivil toplum kuruluşuna da üyeydi. Tam anlamıyla örnek bir insandı. Bizler de onun öğrettikleriyle, gösterdiği yollarla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.