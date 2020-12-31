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    HaberlerEge Haberleri Örnekköy'de dönüşüme devam
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    31.12.2020 - 00:09 |

    Örnekköy'de dönüşüme devam

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 180 bin metrekarelik alanda sürdürülen projenin 3 ve 4’üncü etapları için de imzalar atıldı

    Örnekköy'de dönüşüme devam

    İzmir Büyükşehir, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda 3 ve 4’üncü etap çalışmalarını başlatacak sözleşmeyi İZBETON A.Ş. ile imzaladı. Başkan Tunç Soyer, “Ege Mahallesi’nden sonra yeniden bir kentsel dönüşüm süreci başlatmak üzere sözleşme imzalıyoruz. Çok heyecanlıyız” dedi. Örnekköy’de birinci etap kapsamında inşaatı tamamlanan 130 konut ve 13 işyeri hak sahiplerine teslim edildi. İkinci etapta 170 konut ve 20 işyerini kapsayan kat karşılığı anahtar teslim ihalesini geçen aylarda yapan Büyükşehir, tahliye işlemlerinin ardından ihale alanındaki yapıları yıktı. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı toplamda 180 bin metrekare büyüklüğündeki Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda toplam 3 bin 520 adet konut ile 338  adet işyeri inşa edilecek.

    Fransız basınında

    Başkan Tunç Soyer’in “2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılını muhteşem bir konserle Smyrna Antik Tiyatrosu’nda kutlayacağız” açıklması Fransa’nın Le Figaro gazetesinde yer buldu.

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