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    25.07.2020 - 00:06 |

    Örnekköy’de ikinci etap

    Örnekköy’de ikinci etap

    Yedi ayrı bölgede yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Örnekköy’de ikinci etap için açtığı ihale sonuçlandı. Birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 işyerinin inşaatını tamamlayan ve önümüzdeki günlerde hak sahiplerine anahtar teslimini yapacak Büyükşehir’in ikinci etap ihalesini Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi & Erensan İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi Ortak Girişimi kazandı. Şirket 170 konut ve 20 işyeri inşa edecek.

    Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda hak sahipleriyle noter huzurunda kuraları çekilen üçüncü etabın ihalesinin ise 13 Ağustos 2020’de, dördüncü etabın ihalesinin ise 20 Ağustos 2020’de yapılması hedefleniyor. Dönüşüm sona erdiğinde  toplamda 3 bin 520 adet konut ile 338 adet işyeri inşa edilmiş olacak.

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