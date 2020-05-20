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    HaberlerEge Haberleri Örnekköy’de örnek mesai
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    20.05.2020 - 07:00 |

    Örnekköy’de örnek mesai

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Örnekköy Mahallesi’ni ziyaret etti, çocukların ve ailelerin yüzünü güldürdü.

    Örnekköy’de örnek mesai

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Örnekköy Mahallesi’ni ziyaret etti, çocukların ve ailelerin yüzünü güldürdü. Mahallede geçen hafta çocuklara yönelik özel eğitim ve etkinlik programı için malzeme dağıtan Purçu ile Tugay, bu kez ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımlarını teslim etti. İzmir’de, koronavirüsün görülmeye başladığı ilk zamanlarda sivil toplum kuruluşları, üniversite, yerel yönetim temsilcileri ve aktivistler tarafından kurulan Korona Günlerinde İyilik Platformu, çocuklara yönelik çalışmalarını Karşıyaka Örnekköy’den başlattı. Proje çerçevesinde, uzaktan eğitim sürecinde teknolojinin olanaklarından yararlanamayan ve okulla bağları zayıflayan çocuklar için 6 haftalık özel bir eğitim ve etkinlik programı hazırlandı. Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi, Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği, Çocuk Dostu ve Sıfırdan Geleceğe Çocuk Çalışmaları tarafından geliştirilen programla, çocukların okuma ve yazmaya olan isteğinin artırılması hedeflendi. Başkan Cemil Tugay ile CHP Milletvekili Özcan Purçu, Belediye Meclisi üyelerinin de katıldığı çalışmada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 754 adet erzak paketi ulaştırdı.

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