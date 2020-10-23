Orta Çağ’da kazı başlıyor

MUĞLA’nın Ula ilçesinin Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesi’nde, Bizans döneminden kalma İdyma Antik Kenti’nin bir bölümünü oluşturan Akyaka Kalesi’nde pandemi nedeniyle ara verilen kazı çalışmaları, dün itibariyle tekrar başladı. Muğla il Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl kaleyi gezip, çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Baran’dan bilgi aldı. Doç. Dr. Baran, “Kaleden, Azmağa inen ve iyi durumda olan bir dehliz bulunuyor. Bugüne kadar kalede herhangi bir restorasyon ve kazı çalışması yapılmamış. Kalenin büyük bir kısmının toprak ve taş dolgu altında. Bu toprak ve taş dolguların temizlenmesi ile kalenin ortaya çıkarılması mümkün olacak” dedi.