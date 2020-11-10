Orta hasarlılar için beş bin yuva

İzmir Büyükşehir’in ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasında depremde evleri ağır hasar gören ailelerin 5 aylık kira ihtiyacını karşılayacak miktar toplandı. ‘5 Bin Yuva Tek Yürek’ sloganıyla kampanyanın ikinci aşaması başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kampanyasında ‘5 Bin Yuva Tek Yürek’ sloganıyla ikinci aşama başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, orta derecede hasar gören evlerdeki 5 bin aileyi de eve kavuşturmayı hedefliyor. Kira yardımı kapsamında bağışlanan miktar 30 milyon liraya yaklaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İkinci aşamayı, orta derecede hasar gören 5 bin yuva için başlatıyoruz. Desteğiniz için sonsuz teşekkür ederim” mesajını paylaştı.

Tarkan’dan çağrı

Kampanya çalışmalarına bir destek de pop şarkıcısı Tarkan’dan geldi. Tarkan, sosyal medya hesaplarından attığı “Gelin hep birlikte İzmir’in yaralarını sarmaya, tek yürek olmaya devam edelim” mesajıyla tüm hayranlarını ‘5BinYuvaTekYürek’ kampanyasına destek olmaya çağırdı. Başkan Soyer’in kampanya duyurusunu da paylaşan Tarkan’ın mesajı, çok sayıda beğeni aldı.