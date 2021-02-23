Ortadoğu’nun doğaltaşı Egeli dışsatımcıdan

Egeli doğal taş ihracatçıları işlenmiş ürün talep eden Ortadoğu ülkelerine yoğunlaştı. Türkiye’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 58 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş ihracatına 426 milyon dolarla en büyük katkıyı sunan Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMBİ), 15-18 Şubat 2020 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’dan 43 doğal taş ithalatçısı firmayla, 20 Türk doğal taş ihracatçısını ‘Ortadoğu Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti’nde buluşturdu.

Hedef 150 milyon $

Etkinlik hakkında bilgi veren EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “Ticaret heyetimiz 211 ikili iş görüşmesine zemin hazırladı. 5 ülkenin yıllık 700 milyon dolar doğal taş ithalatı var. Türkiye bu ülkelere yıllık 85 milyon dolar doğal taş ihraç ediyor. Amacımız bu beş ülkeye ihracat hacmimizi 150 milyon dolara çıkarmak. Ortadoğu Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti”mizin meyvelerini ihracat bağlantıları şeklinde önümüzdeki zaman diliminde görmeyi umuyoruz” dedi.

İşlenmiş doğal taş ihracatına yoğunlaşarak 2020 yılında Türkiye’nin doğal taş ihracatında lider konuma yükseldiklerine değinen Kaya “EMİB’in doğal taş ihracatı yüzde 9’luk artışla 45.5 milyon dolardan 50.2 milyon dolara çıktı. İşlenmiş ürün ihracatı için yaptığımız yatırımların semerelerini görmekten mutlu oluyoruz” diye konuştu.