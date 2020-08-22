Ortak akıl buluşmaları

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sosyal mesafe hijyen koşulları göz ardı edilmeden gerçekleştirilen açık hava toplantılarında 50 kişiden oluşan gruplar halinde fakülte öğretim elemanları ile bir araya geliyor. Rektörle Beş Çayı programı ile başlattıkları fikir alışverişinde bulunma geleneğini devam ettirdiklerini belirten Budak, “Ortak akılla karar alma ve uygulama anlayışımızı üç yıldır devam ettiriyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve yarattığımız bilim iklimi sayesinde üniversitemiz, TÜBİTAK destekli projelerde Türkiye birincisi oldu. Yakaladığımız bu başarıyı sürdürmek için öğretim elemanlarımızla bir araya gelerek eğitim-öğretim, Ar-Ge ve teknoloji alt yapısına ilişkin yapacaklarımızı değerlendiriyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz” dedi.