07.05.2020 - 00:02 |
Ortak akıl buluşması
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye’nin farklı kentlerinden 50’ye yakın üniversite, firma ve kurumun oluşturduğu sosyal sorumluluk projesi olan ‘Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu’nda yer alarak, girişimci adaylarına destek oluyor.
Platformda, İEÜ’lü akademisyen ve girişim uzmanları, bu zorlu dönemde girişimci adaylarına kuluçka programı ile ticarileşme desteği sağlayarak, fon bulmalarına da yardımcı oluyor.
Öğrencilere rehberlik
İEÜ Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sevay İpek Aydın ve İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya, girişimcilere mentorluk (rehberlik) yaparak, onların yenilikçi fikirler üretmesine destek veriyor.
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