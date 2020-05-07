Ortak akıl buluşması

Platformda, İEÜ’lü akademisyen ve girişim uzmanları, bu zorlu dönemde girişimci adaylarına kuluçka programı ile ticarileşme desteği sağlayarak, fon bulmalarına da yardımcı oluyor.

Öğrencilere rehberlik

İEÜ Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sevay İpek Aydın ve İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya, girişimcilere mentorluk (rehberlik) yaparak, onların yenilikçi fikirler üretmesine destek veriyor.