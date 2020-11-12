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    HaberlerEge Haberleri ‘Ortak Akıl’ zamanı
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    12.11.2020 - 03:02 |

    ‘Ortak Akıl’ zamanı

    İzmir Büyükşehir, 30 Ekim’de yaşanan deprem felaketinden alınacak dersler ve geleceğe yönelik önlemleri kapsayan bilimsel bir çalışmaya ev sahipliği yapacak. Bugün ve yarın iki gün sürecek olan organizasyon; deprem, yerbilimleri, yapı, imar ve şehirleşme konusunda çok sayıda yetkin ismi ve bilim insanını Fuar İzmir’de buluşturacak. İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması’nın açılış sunumlarını Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu yapacak.

    ‘Ortak Akıl’ zamanı

    Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için, www.halkinbakkali.com’dan 775 liraya tek kişilik yatak ve baza, 1300 liraya da çift kişilik yatak ve baza siparişi verilebiliyor.

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