‘Ortak akılla çalışıyoruz’

2019 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Şeniz Doğan, “Merkezefendi’de birliği ve beraberliği, hoşgörüyü sağlamaya geldik. En önemlisi bu ilçeye doğru hizmetleri yapmaya geldik. Ortak akıl bizler için çok önemli. Bir yıldır projelerimizi bu anlayışla uyguluyoruz. Kalan dönemde de aynı şekilde devam edeceğiz. Borçlarımızı ödemeye devam ediyoruz. Yapısal projelerimiz için yerler almamız gerekiyordu. Bu doğrultuda yeni yerler aldık ve projelerimize başlayacağız” dedi.