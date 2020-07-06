06.07.2020 - 00:03 |
‘Ortak akılla çalışıyoruz’
Merkezefendi Belediye Meclisi, normalleşme süreciyle birlikte pandemi tedbirlerine bağlı olarak temmuz ayı olağan meclis toplantısının gerçekleştirdi.
2019 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Şeniz Doğan, “Merkezefendi’de birliği ve beraberliği, hoşgörüyü sağlamaya geldik. En önemlisi bu ilçeye doğru hizmetleri yapmaya geldik. Ortak akıl bizler için çok önemli. Bir yıldır projelerimizi bu anlayışla uyguluyoruz. Kalan dönemde de aynı şekilde devam edeceğiz. Borçlarımızı ödemeye devam ediyoruz. Yapısal projelerimiz için yerler almamız gerekiyordu. Bu doğrultuda yeni yerler aldık ve projelerimize başlayacağız” dedi.
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.