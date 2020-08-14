14.08.2020 - 00:09 |
‘Ortak amacımız Muğla’
Muğla Valisi Orhan Tavlı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti. Başkan Gürün, Vali Tavlı’nın ziyaretinde kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu ve ortak amaçlarının Muğla olduğunu söyledi.
Türkiye’nin eşsiz doğası ve kültürel zenginlikleri en güzide şehirlerinden birinde yaşadıklarının altını çizen Başkan Gürün, Muğla’yı koruyan ve bu şehre değer katan hizmetleri hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi ve Vali Orhan Tavlı’ya ziyaretleri için teşekkür etti. Tavlı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası’nın tarihi yapısı ve tavan işlemeleri hakkında Gürün’den bilgi aldı.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.