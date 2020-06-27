Ortalık yanacak

Ege’de yarından itibaren sıcaklıkların yükselişe geçeceği; salı, perşembe ve cuma günleri 40 dereceye dayanacağı açıklandı. Meteoroloji yetkilileri nem oranının da artacağını bildirdi, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı.