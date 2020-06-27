27.06.2020 - 00:00 |
Ortalık yanacak
Ege’de yarından itibaren sıcaklıkların yükselişe geçeceği; salı, perşembe ve cuma günleri 40 dereceye dayanacağı açıklandı. Meteoroloji yetkilileri nem oranının da artacağını bildirdi, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.