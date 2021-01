Ortopedi-ART Medicana’da görev başında

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Devrim Akseki, Doç. Dr. Burçin Keçeci ve Doç. Dr. Levent Küçük’ten oluşan Ortopedi-ART ekibi, Medicana International İzmir hastanesinde hasta kabulüne başladı. Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından da hastaları bulunan ekip, Ortopedi ve Travmatoloji alanında farklı bir anlayışı İzmir’e kazandırma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Başarılarının sırlarını eğitim, deneyim, donanım olarak tanılayan Akseki, Keçeci ve Küçük, şöyle konuştu:

Her hasta aileden biri gibi

“Ortopedi-ART kısaca Ortopedi Sanatı anlamına geliyor. Üçümüz de mesleğimizi bir sanat dalı gibi görüyoruz. En büyük eserimizin işine, sporuna ve yaşama tekrar dönen hastalarımız olduğuna inanıyoruz. En büyük kazancımız ise onların gözlerinde gördüğümüz sevgi, saygı ve güven duygularının karışımı olan bir bakış. Yani her hasta bizim annemiz, babamız, kardeşimiz ya da çocuğumuz gibi kabul eder, ve hastalığına bu şekilde yaklaşırız. Sabah düştünüz kalçanız mı kırıldı, ekibe ulaştıktan saatler sonra ameliyat olup, ertesi gün sabah yürüyebileceğiniz şekilde bir sistem kurduk. Kullanılan alet ve sistemlerin hepsi, dünyanın en gelişmiş sağlık merkezlerinde mevcut olanlar.”