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    HaberlerEge Haberleri OSB yıldızları araştırması
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    06.02.2021 - 07:00 |

    OSB yıldızları araştırması

    Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), OSB’lerde üretim yapan 64 bin sanayi tesisini kapsayacak ‘OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması’nı başlattı.

    OSB yıldızları araştırması

    Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), OSB’lerde üretim yapan 64 bin sanayi tesisini kapsayacak ‘OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması’nı başlattı. Bu yıl ilki yapılacak araştırma ile OSB’lerdeki sanayi tesisleri ihracattan istihdama, Ar-Ge’den dijital dönüşüme kadar birçok alanda değerlendirilecek.
    OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, hedeflerinin OSB’lerde üretim yapan sanayi tesislerinin verilerini daha sağlam bir şekilde analiz ederek, Türkiye’nin kalkınmasına daha güçlü destek vermek olduğunu vurguladı.

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